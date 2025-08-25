Media, raid Idf su ospedale Nasser, i morti sono 19

agenzia

Medico, 'i pazienti stanno scappando'

ROMA, 25 AGO – E’ salito a 19 il bilancio dei morti nel duplice attacco di questa mattina dell’Esercito israeliano (Idf) sull’ospedale Nasser di Khan Yunis: lo riporta Al Jazeera, aggiungendo che ci sono anche decine di feriti. Tre le vittime, come riportato in precedenza, anche un cameraman a contratto dell’agenzia di stampa Reuters e un giornalista dell’emittente statunitense NBC. L’agenzia di stampa Reuters ha confermato che tra le vittime del raid odierno dell’Idf sull’ospedale Nasser di Khan Yunis c’è Hossam al-Masri, un suo cameraman a contratto (e non un fotografo come riportato da Al Jazeera), che al momento della sua morte stava riprendendo l’attacco. “Il video in diretta dell’agenzia Reuters dall’ospedale, girato da Masri, si è improvvisamente interrotto nel momento dell’attacco iniziale, come mostrano le immagini della Reuters”, scrive l’agenzia sul suo sito web. Come riportato in precedenza, dopo un primo attacco – in cui è morto al-Masri – l’Idf ha colpito ancora l’edificio dell’ospedale uccidendo gli altri tre giornalisti. Nel complesso, nell’attacco – realizzato con un drone – sono state uccise almeno 15 persone, tra cui almeno un membro della squadra dei soccorsi. Un medico dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, Saber al-Asmar, ha affermato che i pazienti stanno “scappando” dalla struttura “per paura” di un altro attacco israeliano, riporta Al Jazeera. “Eravamo come tutti gli altri all’interno dell’ospedale, facevamo semplicemente il nostro lavoro con una grave carenza di attrezzature, strumenti e farmaci. E mentre tutti stavano facendo il proprio lavoro, è arrivato questo massiccio attacco”, ha detto al-Asmar, aggiungendo che il raid è avvenuto mentre nell’ospedale c’erano studenti, medici e giornalisti. “La sala operatoria, soprattutto al mattino, è piena di studenti di medicina, pazienti, medici e infermieri… stavano seguendo le lezioni, mentre i giornalisti si preparavano a riferire su ciò che sta accadendo negli ospedali di Gaza”, ha sottolineato.

