Media, ‘raid Israele in Iran colpisce ambulanza, 3 morti’

agenzia

Morti l'autista, il paziente e l'accompagnatore

TEHERAN, 23 GIU – Tre persone sono rimaste uccise dopo che un’ambulanza è stata colpita da un attacco israeliano nell’Iran centrale, secondo quanto riportato dai media locali nel decimo giorno di combattimenti. “L’ambulanza era in viaggio per trasferire un paziente quando è stata colpita da un drone”, riporta l’agenzia di stampa Isna citando il governatore della contea di Najafabad Hamidreza, Mohammadi Fesharaki. “Tutti gli occupanti dell’ambulanza, l’autista, il paziente e il suo accompagnatore, sono rimasti vittime dell’impatto”. A causa del colpo l’ambulanza è andata fuori strada, entrando in collisione con un veicolo in transito”.

