Media russi, treno merci deragliato colpito da un drone

Baza: 'In fiamme 2 carri cisterna con carburante, uno è esploso'

ROMA, 14 MAG – Il treno merci deragliato la notte scorsa vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban, nella regione russa di Volgograd, è stato colpito da almeno un drone: lo riferisce il canale Telegram russo Baza, vicino ai servizi, come riporta Ukrinform. In seguito all’attacco, avvenuto intorno alle 1:00 ora locale (mezzanotte in Italia), secondo la stessa fonte, due carri cisterna carichi di carburante hanno preso fuoco e uno è esploso. In totale sono deragliati nove carri.

