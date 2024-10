Media, Tavares punta a profonda riorganizzazione Stellantis

agenzia

'Possibili tagli in vari reparti'

NEW YORK, 09 OTT – L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares prevede una profonda riorganizzazione in risposta al suo profit warning. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Tavares potrebbe presentare la sua proposta al consiglio di amministrazione in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. I tagli dovrebbero riguardare vari dipartimenti, ma anche i manager dei marchi. Non è chiaro se il piano di Tavares sarà sostenuto dal cda che dovrebbe parlare anche del futuro dell’amministratore delegato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA