Media, ‘Trump valuta evento con Haley per il voto delle donne’

agenzia

'Sono gruppo di elettori in cui l'ex presidente ha difficoltà'

NEW YORK, 18 OTT – La campagna di Donald Trump sta valutando di organizzare un evento con Nikki Haley, l’ex ambasciatrice dell’Onu ed ex candidata alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai media americani, il town hall con Trump e Haley potrebbe essere moderato da Sean Hannity, volto noto di Fox. Lo staff dell’ex presidente con Haley punta a cercare di convincere le donne a votare per Trump. Le donne sono la categoria con cui l’ex presidente incontra le maggiori difficoltà e un’apparizione con Haley potrebbe favorire la sua immagine.

