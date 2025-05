Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

agenzia

Nbc news: 'Ne ha già discusso con Tripoli'

WASHINGTON, 16 MAG – L’amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a Nbc News cinque persone informate. Il piano è in una fase di valutazione così avanzata che l’amministrazione ne ha già discusso con la leadership libica, aggiunge Nbc.

