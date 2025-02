Media, ‘un morto e 20 feriti per l’auto su folla a Monaco’

agenzia

Alcuni sono in gravi condizioni

BERLINO, 13 FEB – Una donna sarebbe morta a Monaco di Baviera, dove un’auto ha travolto la folla. Lo riferisce la Sueddeutsche Zeitung. La notizia non è stata al momento confermata dai vigili del fuoco. Venti persone sono invece rimaste ferite, alcune in modo grave. Il sindaco afferma che tra i feriti ci sarebbero anche bambini. Secondo la Bild non è chiaro se il gesto dell’autista sia stato intenzionale o se la persona al volante abbia scambiato l’acceleratore col freno per errore

