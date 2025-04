Media, Usa aprono a garanzie di sicurezza per i volenterosi

agenzia

Telegraph: 'Intelligence e logistica ai europei a difesa pace'

ROMA, 26 APR – Gli Stati Uniti si sono offerti privatamente di fornire garanzie di sicurezza alla “coalizione dei volenterosi” promossa dal premier britannico Keir Starmer e dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo scrive il Telegraph. I funzionari Usa avrebbero aperto alla fornitura di intelligence e supporto logistico ai soldati britannici ed europei per sostenere un accordo di pace in Ucraina via terra, aria e mare. Per due mesi Starmer aveva insistito con Trump. Sempre il Telegraph nei giorni scorsi aveva ipotizzato che i volenterosi rinunciassero all’invio di militari proprio perchè considerato poco sicuro senza le garanzie Usa.

