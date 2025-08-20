Sfoglia il giornale

Media, ‘Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev’

Politico cita funzionario del Pentagono

Di Redazione |

NEW YORK, 20 AGO – Gli Stati Uniti intendono avere un ruolo minimo in qualsiasi garanzia di sicurezza per l’Ucraina. Lo ha detto il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, a un piccolo gruppo di alleati americani, secondo quanto riporta Politico citando alcune fonti. La precisazione del sottosegretario alla difesa per le politiche è arrivata in risposta alle domande dei vertici militari europei riuniti in un gruppo presieduto dal capo di stato maggiore aggiunto americano Dan Caine.

