Media,’Doha a Israele,Hamas prepara rapiti a possibile rilascio’

agenzia

'Messaggio positivo dal Qatar, ma ultimi ostacoli da colmare'

TEL AVIV, 10 LUG – Mentre i negoziati a Doha per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio dei rapiti sono entrati nel quinto giorno, il Qatar ha trasmesso un messaggio positivo a Israele: “L’organizzazione si sta preparando per una possibile tregua e predispone gli ostaggi per il rilascio”. Lo riferisce Channel 12. Nel messaggio, il Qatar segnala anche che “gli ultimi ostacoli devono essere colmati”.

