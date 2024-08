Media,forze ucraine tentano di superare confine a Belgorod

agenzia

Secondo canali telegram russi i combattimenti sono in corso

ROMA, 27 AGO – Le forze ucraine stanno tentando di oltrepassare il confine russo per raggiungere la regione meridionale russa di Belgorod e i combattimenti sono in corso: lo riportano canali Telegram russi, ripresi dal Guardian. Secondo quanto riportato dal canale Telegram di Mash, circa 500 soldati ucraini hanno attaccato due posti di blocco a Nekhoteyevka e Shebekino a Belgorod e in entrambe le aree erano in corso degli scontri. Belgorod confina con la regione di Kursk, dove le truppe ucraine hanno conquistato il territorio russo dopo aver effettuato un’incursione lampo il 6 agosto.

