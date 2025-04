Media,Macron pronto a rappresentare Europa in colloqui con Putin

agenzia

Telegraph, 'volenterosi vogliono un europeo, Starmer è restio'

ROMA, 05 APR – Il presidente francese Emmanuel Macron intende rappresentare l’Europa nei negoziati con il presidente russo Vladimir Putin sulla pace in Ucraina, riporta il Telegraph. Secondo il quotidiano britannico, alcuni membri della “coalizione dei volenterosi” insistono affinché un leader europeo guidi i contatti con Mosca nell’ambito degli sforzi per sostenere Kiev. Il Telegraph scrive che Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer sono stati individuati come gli interlocutori più probabili con Mosca. Tuttavia, Starmer non avrebbe intenzione di tenere colloqui con il presidente russo, mentre una fonte dell’Eliseo ha affermato che Macron è pronto ad assumere l’incarico “quando verrà il momento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA