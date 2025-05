Media,non ancora previsto alcun incontro tra Kiev e Mosca

agenzia

Fonte turca,'a Istanbul delegazione russa e anche funzionari Usa

ROMA, 15 MAG – Una fonte del ministero degli Esteri turco ha dichiarato alla Cnn che “non è ancora previsto alcun incontro” tra la Russia e l’Ucraina dopo che Mosca ha detto che l’incontro era previsto per questa mattina e poi che è stato rinviato a questo pomeriggio. La fonte ha fornito le seguenti informazioni su chi si trova in Turchia: la delegazione russa è a Istanbul; anche alcuni funzionari statunitensi si trovano a Istanbul. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è invece ad Ankara e incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan mentre ad Antalya è in corso la riunione dei ministri degli esteri della Nato.

