Media,per prossimi 100 giorni Trump prepara ‘nuovi siluri’

agenzia

Reuters online: 'Starà più su accordi commercio e colloqui pace'

ROMA, 27 APR – Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace. Lo scrive Reuters on line che cita funzionari. Per i prossimi 100 giorni ci sono molti “siluri sott’acqua”, affermano fonti a Reuters.

