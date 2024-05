Medicina, in bando Universitá Cattolica 10 posti riservati a sammarinesi

agenzia

SAN MARINO (ITALPRESS) – Pubblicato il bando per l’assegnazione di 10 posti destinati a cittadini sammarinesi per la laurea magistrale in Medicine and Surgery da parte dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Roma. È quanto annunciato oggi in conferenza stampa dal Segretario di Stato per la Sanitá e Sicurezza Sociale di San Marino Mariella Mularoni e dal Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere. La pubblicazione del bando segue l’accordo firmato a Roma nel dicembre scorso, sottoscritto nella sala della Presidenza della Facoltá di Medicina e Chirurgia alla presenza del professor Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltá e del dottor Lorenzo Cecchi, Direttore della Sede di Roma dell’Universitá Cattolica. I candidati sammarinesi potranno presentare le loro domande a partire dall’8 maggio e fino al 6 settembre 2024, effettuando la procedura di iscrizione online, comprensiva della quota di iscrizione. Per maggiori informazioni e per accedere al bando, é possibile visitare questa pagina del sito dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore: https://www.unicatt.it/corsi/triennale/medicine-and-surgery-roma/ad missions-and-applications.html#accordion-124fe95460-item-88d434c70b “È una grande soddisfazione ed un privilegio per la Repubblica di San Marino potersi avvalere dell’alta formazione in medicina e chirurgia dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Roma – dichiara il Segretario di Stato Mariella Mularoni -, universalmente riconosciuta come una delle migliori realtá a livello accademico presenti in Italia. Siamo lieti di poter offrire nuove opportunitá di formazione e di crescita professionale ai giovani sammarinesi interessati alla medicina. Era un obiettivo ambito da molti anni, che finalmente é stato raggiunto grazie a un lavoro incessante e che anche questa Segreteria di Stato, ha considerato come prioritaria fin dal suo insediamento. Voglio ringraziare ancora una volta il professor Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltá di Medicina e chirurgia dell’Universitá Cattolica, per la sua disponibilitá e collaborazione nel rendere possibile questo accordo. La pubblicazione di un bando destinato ai nostri giovani é un traguardo atteso e auspicato da anni a San Marino, che finalmente posso dire di avere raggiunto, superando, giorno dopo giorno, i vincoli burocratici piú critici della legislazione di settore nonchê i dubbi e le esitazioni che abbiamo sciolto nelle sedi politiche e tecniche italiane, dopo un meticoloso lavoro svolto in ogni sede insieme al direttore Generale Francesco Bevere, che desidero ringraziare particolarmente, per il prezioso contributo che ha consentito il raggiungimento di questo obiettivo prioritario. Questo eccellente risultato per la formazione dei giovani sammarinesi é la ulteriore evidenza di come la ‘Politica’ possa realizzare obiettivi complessi e mai raggiunti finora, per l’interesse delle future generazioni e della sanitá pubblica, a medio-lungo termine; peraltro risponde pienamente alle esigenze rappresentate in Commissione Consiliare Sanitá il 9 ottobre scorso attraverso l’approvazione di un apposito ordine del giorno bipartisan”. “La pubblicazione del bando dedicato ai cittadini sammarinesi per l’accesso al Corso di Laurea in Medicine and Surgery dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, é l’ultimo tassello di un percorso destinato nei prossimi anni ad esercitare effetti positivi, concreti e duraturi sul funzionamento del nostro sistema sanitario e socio-sanitario, assicurandone la crescita e la graduale autonomia tecnico-specialistica – dichiara il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Francesco Bevere -. Un risultato tangibile di un lavoro particolarmente complesso, in grado di generare opportunitá formative di eccellenza per i giovani sammarinesi e nel contempo garantire prospettive di un solido futuro all’Istituto per la Sicurezza Sociale e, in particolare al nuovo Ospedale di Stato. Colgo l’occasione per ringraziare le dottoresse Greta Cola e Licia Mariani per aver composto e condiviso i termini legali di stipula dei diversi carteggi con gli esperti di settore dell’Universitá Cattolica. La avvenuta pubblicazione del bando – conclude il Direttore Bevere – é il segnale evidente di come e quanto le capacitá dell’Ente e le relazioni ottimali con le strutture Ministeriali e Politiche italiane, grazie al ruolo fondamentale svolto dal Segretario di Stato Mariella Mularoni, che ringrazio per ogni supporto che mi ha garantito nelle diverse fasi del percorso tecnico-amministrativo, abbiano giocato un ruolo fondamentale per portare a casa questo importante risultato, di cui sono particolarmente soddisfatto”. -foto ufficio stampa Iss San Marino – (ITALPRESS). mgg/com 10-Mag-24 15:04

