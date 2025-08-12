Medicina, Unicamillus prima tra università private per posti disponibili nel 2025/26

agenzia

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) – Con 1.210 posti disponibili per l’anno accademico 2025/26, l’Università UniCamillus si posiziona al primo posto tra tutte le università non statali italiane per numero di posti offerti nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Un risultato significativo, che conferma il ruolo centrale dell’Ateneo nel panorama nazionale della formazione medica e l’impegno concreto nel rispondere al crescente fabbisogno di professionisti della salute. Il dato – riporta una nota – emerge dalla ripartizione provvisoria dei posti disponibili per Medicina, recentemente diffusa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che prevede un totale di 24.026 slot a livello nazionale per l’anno accademico 2025/26, di cui 5.116 riservati agli atenei non statali. In questo scenario, UniCamillus si distingue con il numero di posti più alto tra le Università private, confermando la fiducia delle istituzioni e degli studenti. A rafforzare il valore di questo traguardo contribuiscono l’elevato livello di internazionalizzazione dei corsi, la didattica innovativa, la forte impronta scientifica e la possibilità per gli studenti di formarsi in un ambiente multiculturale. A confermare ulteriormente la solidità del modello UniCamillus – si legge – arrivano anche i recenti dati AlmaLaurea, che attestano performance notevoli sia sul piano formativo che occupazionale. Secondo il XXVII Rapporto AlmaLaurea, l’89,5% degli studenti UniCamillus si laurea in corso (contro una media nazionale del 58,7%) e l’84,3% lavora già a un anno dal conseguimento del titolo, con una retribuzione media superiore alla media nazionale. Elevati anche i livelli di soddisfazione: oltre il 95% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria e il 94,5% apprezza il rapporto con il corpo docente. Questi dati – conclude la nota – non solo confermano UniCamillus come un punto di riferimento nella formazione medica, ma rappresentano anche un impegno concreto verso il futuro della sanità: l’Ateneo, infatti, investe costantemente su innovazione e qualità della didattica, al fine di preparare professionisti capaci di rispondere alle sfide di un mondo in continua evoluzione.

