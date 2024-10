Medicina: Zanettin (Fi), ‘con stop numero chiuso garantiamo offerta formativa eccellenza’

agenzia

Roma, 16 ott. “Con il via libera in commissione all’abolizione del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina, la maggioranza di centrodestra segna un importante risultato a vantaggio dei tanti ragazzi che vogliono intraprendere la professione medica e finora si sono dovuti arrendere ancor prima di iniziare. Da oggi si rivedranno completamente i criteri di selezione. Per il primo anno verrà abolito il numero chiuso e i test d’ingresso, ma sarà previsto un semestre-filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi. In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un’offerta formativa d’eccellenza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA