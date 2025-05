Medico arrestato, prefetto lo sospende dalla carica di sindaco

agenzia

Eletto sindaco nel 2021 con una lista di centrodestra

MILANO, 23 MAG – È stato sospeso dalla carica di sindaco di Rivolta d’Adda Giovanni Sgroi, dopo che il gip di Milano ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ha adottato nel pomeriggio il decreto di sospensione di diritto dalla relativa carica. Siciliano d’origine, cremasco d’adozione, sposato e padre, medico appassionato di politica, Giovanni Sgroi era stato eletto sindaco di Rivolta d’Adda quattro anni fa, il 4 ottobre del 2021: in campo con la civica ‘Rivolta Dinamica’, area di centrodestra, aveva ottenuto il 53,5% dei voti ed era riuscito nell’impresa di strappare dopo dieci anni il Comune in provincia di Cremona al centrosinistra. Un ritorno, il suo: Sgroi era infatti già stato nella maggioranza guidata dall’allora primo cittadino Lamberto Grillotti, ex senatore di Alleanza Nazionale e volto storico della politica cremonese e cremasca. Non solo: Sgroi aveva tentato anche l’avventura alle Europee del giugno del 2024, quando si era candidato con la lista ‘Difendi la libertà’ guidata dal sindaco di Taormina Cateno De Luca ma era andata male. Ora, l’arresto. Con Rivolta d’Adda che, almeno per il momento, visibilmente sotto shock, in attesa di capire cosa accadrà all’amministrazione e quali scelte verranno adottate, preferisce non commentare: resta in silenzio la politica, tutta, e preferiscono non commentare i residenti.

