Piazzetta Cuccia a 15,74 euro. Siena cede il 9%

MILANO, 24 GEN – Mediobanca in Borsa in avvio sale del 3% a 15,74 euro, sotto i 15,992 dell’offerta di Mps. La banca toscana all’inizio non ha fatto prezzo, segnando un calo teorico delll’8%, ma una volta entrata agli scambi cede il 9% a 6,34 euro.

