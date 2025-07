Mediobanca chiude pesante in Borsa dopo l’addio di Mediolanum

agenzia

Il titolo lascia sul campo oltre il 4%, Mps cede il 2,4%

MILANO, 01 LUG – Chiusura pesante per Mediobanca in Piazza Affari all’indomani dell’addio di Mediolanum, che dopo oltre 25 anni ha ceduto la propria quota del 3,5%. Il titolo ha lasciato sul campo il 4,21% a 18,9 euro, mentre Mps ha ceduto il 2,41% a 7,04 euro. Rocca Salimbeni è in attesa del via libera della Consob al prospetto informativo sull’offerta pubblica di scambio lanciata lo scorso 24 gennaio. Debole anche Mediolanum (-2,12% a 13,31 euro), che ha ceduto la propria quota in Mediobanca a 18,85 euro per azione.

