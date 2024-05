Medit lancia il rivoluzionario i900, un sistema di scansione intraorale destinato a ridefinire l’esperienza di scansione per le cliniche odontoiatriche di tutto il mondo

agenzia

SEOUL, Corea del Sud e LONG BEACH, California, 30 aprile 2024 /PRNewswire/ — Medit (www.medit.com), fornitore leader di scanner 3D dentali e soluzioni odontoiatriche digitali, presenta lo scanner intraorale Medit i900, che definisce un nuovo standard in termini di velocità, precisione e comfort.

“La forza di Medit i900 risiede nel suo elegante design monoblocco”, ha affermato Michael Lee, CTO di Medit. “Nella sua semplicità nasconde un’innovazione complessa. L’i900 è leggero e facile da maneggiare, ma offre la tecnologia più all’avanguardia fino a oggi”.

Medit i900 ridefinisce il processo di scansione con l’intuitiva funzionalità Touch Band e Touch Pad. Il funzionamento senza pulsanti assicura il controllo da qualsiasi angolazione e consente un’esperienza confortevole per mani di tutte le dimensioni. Altre funzionalità avanzate dello scanner semplificano il flusso di lavoro e ottimizzano la cura del paziente.

“L’i900 semplifica il percorso di scansione”, ha affermato Han Ryu, CGSO di Medit. “Con i controlli intuitivi della Touch Band a 360° e del Touch Pad, i professionisti possono accedere al nostro rivoluzionario motore ottico in pochi tocchi. Abbiamo progettato l’i900 per la massima comodità ed efficienza”.

Medit i900 è basato su Medit Link, la piattaforma open software dell’azienda, che fornisce l’accesso a una suite di app dentali gratuite che favoriscono la produttività e migliorano la cura del paziente. Il sistema fornisce aggiornamenti software adattivi per migliorare le funzionalità intelligenti, le consulenze ai pazienti e le comunicazioni di laboratorio.

Ordina oggi Medit i900 e scopri il futuro dell’odontoiatria digitale: https://www.medit.com/medit-i900-intraoral-scanner/

Guarda Medit i900 in azione in questi prossimi eventi:

Informazioni su Medit

MEDIT è un fornitore globale di scanner intraorali 3D e di una completa piattaforma odontoiatrica digitale basata sulla sua tecnologia all’avanguardia brevettata. L’azienda sviluppa inoltre software innovativi per l’odontoiatria digitale che supportano flussi di lavoro collaborativi tra cliniche, tecnologia e laboratori odontoiatrici.

MEDIT sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2000, ha sede a Seul, nella Corea del Sud. L’azienda ha rappresentanti anche nelle Americhe e in Europa, e vanta una rete globale di distributori in oltre 100 paesi. Per informazioni dettagliate sui prodotti e sul software MEDIT visitare il sito web ufficiale di MEDIT e i canali ufficiali su YouTube e i canali sui social media di MEDIT per vari altri contenuti.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2398335/Medit_launches_revolutionary_i900_intraoral_scanning_system_set_redefine_scanning.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg