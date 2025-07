Mediterraneo: Fontana, ‘diplomazia parlamentare può costruire la pace’

agenzia

Roma, 8 lug “In un’epoca come questa, in cui l’efficacia delle istituzioni rappresentative è a volte criticata, riaffermare il valore del parlamentarismo significa rafforzare le basi stesse della democrazia”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo saluto al convegno ‘Democrazia e Parlamentarismo nell’area del Mediterraneo’ alla sala della Regina a Montecitorio.

Il Mediterraneo “è oggi segnato da gravi tensioni. Sono in atto conflitti che causano instabilità, crisi migratorie, insicurezza alimentare ed energetica. In uno scenario così delicato è indispensabile favorire in ogni sede la diplomazia parlamentare. Sono profondamente convinto che essa possa contribuire in modo concreto a prevenire le guerre, a risolverle e a costruire la pace”, ha spiegato Fontana.