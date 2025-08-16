Medvedev, ‘negoziati possibili anche a combattimenti in corso’

agenzia

'Ora tutto dipende da Kiev e dall'Europa'

ROMA, 16 AGO – “L’incontro (tra Putin e Trump, ndr) ha dimostrato che i negoziati sono possibili senza precondizioni e contemporaneamente alla continuazione dell”operazione militare speciale”: lo afferma su Telegram l’ex presidente russo Dmitrij Medvedev confermando che Mosca non ha al momento intenzione di abbassare le armi in Ucraina. Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha accolto con favore il fatto che Putin sia stato in grado di “presentare personalmente e in dettaglio” le condizioni di massima della Russia per porre fine alla guerra. “Entrambe le parti hanno attribuito direttamente la responsabilità di raggiungere risultati futuri nei negoziati per porre fine alle azioni militari a Kiev e all’Europa”, ha scritto Medvedev.

