Medvedev, Svezia e Finlandia possibili obiettivi

'In caso di rappresaglia anche con componente nucleare'

MOSCA, 29 APR – I Paesi che hanno aderito recentemente alla Nato, Svezia e Finlandia, sono diventati automaticamente “bersagli” delle forze russe in possibili rappresaglie anche con “una componente nucleare”. Lo ha detto l’ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev. Questi Paesi “ora si trovano in un blocco ostile a noi”, ha sottolineato Medvedev, citato dall’agenzia Tass. “Questo significa che sono automaticamente diventati un bersaglio per le nostre forze armate, con possibili attacchi di ritorsione e persino una componente nucleare”, ha affermato l’ex presidente.

