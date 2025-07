Medvedev, ‘Trump nervoso, significa che siamo nel giusto’

agenzia

Ex presidente russo evoca sistema sovietico per lancio missili

MOSCA, 31 LUG – Arriva via social la controreplica di Dmitry Medvedev a Donald Trump. “Se alcune parole dell’ex presidente della Russia provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Usa così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada”, scrive Medvedev su Telegram. Trump, aggiunge Medvedev, “si ricordi dei suoi film preferiti sugli zombie, e anche di quanto possa essere pericolosa la leggendaria ‘mano morta’”. Un riferimento ad un sistema segreto semi-automatico dell’era sovietica capace di lanciare missili nucleari se la leadership di Mosca fosse stata eliminata in un attacco nemico.

