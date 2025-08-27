Meeting Rimini: Boccia, ‘da Meloni pura propaganda’

agenzia

Roma, 27 ago. “Il discorso della premier Meloni al Meeting di Rimini è stato un intervento di pura propaganda, che ha confermato punto per punto le denunce delle opposizioni”. Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato. “Le cosiddette riforme -aggiunge- non hanno nulla di istituzionale: sono uno scambio di potere tra partiti della maggioranza. A Fratelli d’Italia i pieni poteri con il premierato, alla Lega lo ‘SpaccaItalia’ mascherato da autonomia di Calderoli, a Forza Italia il feticcio della riforma della giustizia, pensata solo per piegare la magistratura al volere della politica. Sullo sfondo la negazione dell’Europa, dimenticando che oggi governa lei e non può cavarsela dicendo ‘ha ragione Draghi’ per poi non far nulla, e la solita foga contro i disperati che fuggono da guerre e miseria e perdono la vita in mare: per questo Governo sono loro la vera emergenza, e la colpa –ancora una volta– viene scaricata sulla magistratura o su presunti burocrati”.