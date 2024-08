Meeting Rimini, Ibarra (Engineering): “Digitale rappresenta un fattore strategico di sviluppo”

agenzia

Rimini, 23 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Maximo Ibarra, ceo di Engineering, oggi a Rimini nel panel ‘Transizione energetica: costi e competitività’, che vede tra i partecipanti Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. ha ricordato come “”per il terzo anno consecutivo Engineering partecipa al Meeting, una occasione di confronto e dibattito tra i principali attori della politica, dell’economia e della società sui temi strategici del nostro Paese. Il panel che ci vede coinvolti quest’anno ha per oggetto transizione energetica e climate change, uno dei settori in cui Engineering investe in prodotti e soluzioni basati sull’Intelligenza Artificiale e su tutte le principali tecnologie di frontiera, ad esempio per ottimizzare l’uso delle risorse idriche; intensificare la produzione e lo stoccaggio delle energie rinnovabili anche attraverso strumenti innovativi come le comunità energetiche; supportare lo sviluppo di soluzioni digitali con cui sostenere settori strategici come l’agricoltura”. “Nel disegno e la creazione di ecosistemi sociali green, sostenibili e inclusivi – spiega – le nuove tecnologie giocano infatti un ruolo centrale per proteggere l’ambiente e ottimizzare le risorse naturali, con importanti ritorni sia in termini economici che sociali. Il digitale rappresenta un fattore strategico di sviluppo per rendere la transizione green una leva di crescita del Paese, anche attraverso la cooperazione e le partnership tra operatori di diversi settori industriali”. Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, ha posto l’attenzione verso la sostenibilità e l’ambiente sempre più al centro della strategia aziendale, affiancando i clienti con soluzioni proprietarie che attraverso l’IA, il cloud, il Digital Twin, la cybersecurity ottimizzano l’uso dei dati per creare sistemi predittivi e di monitoraggio con cui ridurre perdite e sprechi in ambito idrico; gestire l’intero ciclo di vita delle Comunità energetiche; sostenere l’agricoltura nel mitigare gli impatti dei cambiamenti ambientali. L’impegno verso il mercato è strettamente connesso con gli obiettivi ambientali di Gruppo definiti nel Piano ESG 2024-2026 da poco approvato e illustrato nel Bilancio di Sostenibilità 2023 pubblicato a luglio: ridurre entro il 2030 del 42% le emissioni di gas serra e portare entro il 2030 al 100% l’uso di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. A questi obiettivi si aggiungono risultati importanti come la riduzione, per il terzo anno consecutivo, del 5% dei consumi di energia elettrica nel data center di Pont-Saint-Martin, in Valle D’Aosta. In ambito formativo Engineering continua anche a investire nelle competenze. Il Gruppo ha da poco varato una nuova partnership con l’Università Luiss Guido Carli per dar vita alla cattedra in ‘AI & Climate Change’, prima in Europa, con l’obiettivo di formare nuovi profili in grado di applicare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale alle sfide ambientali. Oltre alla presenza di Maximo Ibarra e del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il panel ‘Transizione energetica: costi e competitività’ vede la presenza di Ignazio Capuano, presidente Conai, Francesco Gattei, chief financial officer Eni, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, Roberto Sancinelli, presidente Montello spa. Introduce e modera Felice Vai, vicepresidente Compagnia delle Opere e referente Filiera Energia.

