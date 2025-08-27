Meeting Rimini: Nastri, ‘Meloni non si piega a mode ma lavora con serietà e coraggio’

agenzia

Roma, 27 ago. “Le parole della presidente Giorgia Meloni al Meeting di Rimini sono la dimostrazione di una leadership che non si piega alle mode politiche, ma che lavora con serietà e coraggio. In un Paese abituato per anni a Governi che distribuivano spese facili e promesse a vuoto, oggi abbiamo un presidente del Consiglio che parla di crescita, lavoro, responsabilità”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri, questore di Palazzo Madama.