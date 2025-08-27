Meeting Rimini: Trancassini, ‘da sinistra solito disco rotto e lunare distanza da cittadini’

agenzia

Roma, 27 ago. “Le repliche inviperite delle opposizioni alle parole della presidente Meloni, pronunciate stamani al Meeting di Rimini, dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, la loro lunare distanza dalle necessità e dalle aspettative dei cittadini italiani. Sostegno alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie ed ai giovani che vogliono costruirne una; visione chiara sulla crisi ucraina e su quella mediorientale; solidità nel percorso riformatore su cui è incanalata l’Italia: questo è il programma lineare, riconosciuto ed apprezzato dalla comunità internazionale, a cui la sinistra risponde con il solito disco rotto dei comunicati stampa fotocopia”. Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera.

