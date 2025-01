Mef: Bonifazi (Iv), ‘quante risorse da partecipate a evento ‘Ripartenza’?’

agenzia

Roma, 30 gen “Quante risorse e quali utilità sono state elargite sotto forma di sponsorizzazione e partnership dalle aziende partecipate dal Ministero dell’Economia e delle finanze e da Cassa deposito e prestiti a Nicola Porro e alle società a lui riconducibili per lo svolgimento dell’evento ‘La Ripartenza’ in corso oggi a Milano?”. È quanto chiede una interrogazione del deputato di Italia viva Francesco Bonifazi rivolta al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.