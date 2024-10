Mef, le entrate dei primi 8 mesi a 380 miliardi (+6,5%)

agenzia

Con un amento di 23,3 miliardi. Solo ad agosto +8,7%

ROMA, 08 OTT – Tra gennaio e agosto, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 380.340 milioni di euro, con un aumento di 23.341 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+6,5%). E’ quanto si legge nell’ultimo Bollettino del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le imposte dirette si attestano a 219.616 milioni di euro (+16.906 milioni, pari a +8,3%) e le imposte indirette risultano pari a 160.724 milioni di euro (+6.435 milioni, pari a +4,2%). Nel solo mese di agosto si registrano entrate totali per 51.975 milioni di euro (+4.140 milioni, +8,7%). In particolare le imposte dirette risultano pari a 26.627 milioni (+2.882 milioni, +12,1%). Il gettito Irpef si è attestato a 19.983 milioni (+1.921 milioni, +10,6%). L’Ires ammonta a 2.428 milioni (-13 milioni, -0,5%).

