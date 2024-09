Mef, nessuna ipotesi stop assegno unico a chi senza Isee

agenzia

Al Dicastero 'non esiste'

ROMA, 17 SET – Al Ministero dell’economia “non esiste” l’ipotesi di interrompere l’erogazione dell’Assegno unico universale ai nuclei che non presentano l’Isee. Lo fa sapere all’ANSA il dicastero, interpellato su indiscrezioni di stampa secondo le quali si starebbe ragionando su questa ipotesi in vista della manovra. Chi non presenta l’Isee oggi incassa la quota minima del sostegno, ovvero 57 euro per figlio. Già a fine agosto il Mef aveva smentito ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra.

