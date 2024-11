Mef, rinvio per secondo acconto delle imposte partite Iva

agenzia

Al 16 gennaio per chi ha ricavi non superiori a 170mila euro

ROMA, 27 NOV – Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita Iva che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre. Lo rende noto il Mef. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail. Si potrà effettuare il versamento unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

