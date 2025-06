++ Mef vende 8,5 miliardi di Btp e CctEu, tassi giù 10 anni ++

agenzia

Rendimento del decennale al 3,48%

ROMA, 27 GIU – Il Tesoro ha venduto 8,5 miliardi di euro complessivi di debito a medio-lungo termine fra Btp e Cct indicizzati all’Euribor. Nel dettaglio, il Btp a cinque anni Ottobre 2030, alla sua seconda tranche, è stato venduto per 1,5 miliardi di euro al rendimento del 2,74%, in rialzo di un punto base; il cinque anni Luglio 2030, nona tranche, per 1,5 miliardi al 2,68%; il decennale Ottobre 2035 è stato venduto per 3,5 miliardi al tasso del 3,48%, in calo di nove punti base; il CctEu a sette anni Aprile 2034 ha totalizzato due miliardi con un rendimento lordo del 3,16% in calo di 12 punti base.

