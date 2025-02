Mega black-out in Cile, l’80% del Paese senza energia

agenzia

Il governo esclude un attentato, 'è stato un guasto a una rete'

SANTIAGO DEL CILE, 25 FEB – Mega black-out in Cile. Il servizio nazionale prevenzione disastri (Senapred) ha annunciato un’interruzione improvvisa del servizio di approvvigionamento elettrico che interesserebbe oltre l’80% delle utenze in tutto il Paese. La ministra dell’Interno e della Sicurezza del Cile, Carolina Tohá, ha escluso un attentato come causa del mega black-out. “Si è trattato di un problema nella rete” ha affermato Tohá. Il Servizio di coordinamento elettrico nazionale (Cen) ha individuato il problema nella disconnessione improvvisa di una rete di distribuzione da 500Kv nell’area del Norte Chico, nella provincia settentrionale di Atacama – all’estremo Nord del Paese – che ha avuto una ripercussione su tutta la rete nazionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA