Melania snobba Olena, niente bilaterale a New York

La First Lady ucraina voleva parlare dei bimbi rapiti in Russia

NEW YORK, 24 SET – In mesta attesa accanto a un ascensore tra i fasti dorati del Lotte Hotel, Olena Zelenska è stata snobbata da Melania Trump a cui aveva ripetutamente chiesto un incontro formale nelle 24 ore passate dalla First Lady Usa a New York ai margini dell’Assemblea generale dell’Onu. La moglie del presidente Volodymyr Zelensky, Olena, aveva ripetutamente chiesto un faccia a faccia con la moglie di Donald Trump per parlare della causa che le sta più a cuore. Non è andata come voleva: Melania, come riporta la Cnn, è scappata dalla sala subito dopo l’evento senza salutare le sue controparti, lasciando Olena in attesa per vari minuti inutilmente accanto a un ascensore. Per la verità, prima dell’evento al Lotte, un collaboratore di Melania aveva escluso la possibilità di un incontro formale, parlando soltanto di “gentili convenevoli” tra le due mogli di capi di Stato. “Mrs. Zelenska ha contattato più volte Melania per organizzare un incontro, ma non c’è nessun incontro bilaterale”, aveva detto Marc Beckman, consigliere della First Lady Usa, a Fox News. Beckman aveva aggiunto: “Non c’è nulla di formale. Poiché la nostra First Lady è molto cortese, oggi le rivolgerà un saluto, ma non è previsto nessun incontro a tavolino, nessuna conversazione sostanziale, nessuna riunione programmata”.

