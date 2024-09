Mélenchon, ‘l’elezione è stata rubata’

agenzia

'E' governo di Macron e Le Pen, è negazione della democrazia'

PARIGI, 05 SET – “Michel Barnier non viene dal Nuovo Fronte Popolare che ha vinto le elezioni, ma da un partito che ha preso meno voti di tutti. L’elezione è stata rubata”: lo ha detto, dopo la nomina a premier dell’ex commissario europeo Michel Barnier, il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Per il leader del partito radicale di sinistra, “è in corso una negazione della democrazia”: “esorto alla mobilitazione più massiccia possibile per la manifestazione del 7 ottobre”.

