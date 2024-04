Meloni a Guterres, ‘preoccupati per l’operazione a Rafah’

agenzia

Il segretario generale: 'Contiamo su presidenza italiana del G7'

BRUXELLES, 21 MAR – A quanto si apprende da fonti italiane la premier Giorgia Meloni, nel pranzo con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, ha auspicato un’immediata pausa umanitaria che porti a un cessate il fuoco sostenibile e ha evidenziato come la Ue possa e debba giocare un ruolo di primo piano nella soluzione della crisi. Si è detta inoltre particolarmente preoccupata per l’annunciata operazione di terra di Israele a Rafah. Guterres, si apprende ancora, ha espresso apprezzamento nei confronti della presidenza italiana del G7, affermando che l’Onu fa affidamento sulla leadership italiana sui principali temi dell’agenda internazionale. L’Italia, ha affermato ancora Meloni, insieme alla Fao, al Pam e alla Croce Rossa internazionale ha lanciato l’iniziativa “Food for Gaza” con l’obiettivo di creare un meccanismo di coordinamento per affrontare la drammatica insicurezza alimentare della popolazione civile, rispondendo ai bisogni immediati e allo stesso tempo elaborando soluzioni per il medio termine, tra cui la ricostruzione e, in ultima analisi, un percorso di pace.

