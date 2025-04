Meloni a pranzo con Trump alle 18, poi il bilaterale

agenzia

Non è prevista una conferenza stampa congiunta

WASHINGTON, 16 APR – La Casa Bianca ha reso noto il programma dell’incontro di oggi alla Casa Bianca del presidente Donald Trump con la premier italiana Giorgia Meloni. Alle 12.05 (le 18.05 in Italia) è previsto un lunch nel cabinet room tra i due leader (chiuso alla stampa), quindi un’ora dopo il bilaterale nello Studio Ovale (con il pool dei reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani). Non è prevista una conferenza stampa congiunta al termine. Trump ha un altro impegno alle 16 (le 22 in Italia), quando firmerà una serie di ordini esecutivi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA