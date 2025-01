Meloni attesa a bordo del Vespucci il 25 gennaio a Gedda

agenzia

33/a tappa del giro mondiale del veliero della Marina Militare

ROMA, 24 GEN – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni visiterà la nave Amerigo Vespucci in sosta a Gedda, in Arabia Saudita e saluterà l’equipaggio il prossimo 25 gennaio. Lo fa sapere la Marina Militare. Si tratta della prima visita del premier a bordo dello storico veliero e nave scuola della Marina, partito da Genova l’1 luglio 2023 per un giro del mondo di due anni in cui ha visitato 5 continenti, 30 Paesi toccando 35 porti prima del suo rientro in Mediterraneo. Con la tappa di Gedda, 33sima del tour mondiale, il Vespucci ha superato le 43 mila miglia nautiche, pari a oltre due volte la lunghezza dell’equatore. Per arrivare a Gedda il veliero ha attraversato lo stretto di Bāb el-Mandeb scortata dalla fregata Alpino e dal cacciatorpediniere Caio Duilio. Durante la sua permanenza a Gedda, la nave sarà affiancata dal Villaggio Italia, l’esposizione dedicata alle eccellenze italiane che unisce la tradizionale attività di addestramento e di Naval Diplomacy del Vespucci con la promozione delle eccellenze del Made in Italy. All’iniziativa, voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, 12 ministeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA