Meloni, governo risponde a voglia protagonismo del Sud

agenzia

Sud spesso considerato zavorra, invece è opportunità crescita

BARI, 28 SET – Il governo ha messo in campo “tanti mattoni di una strategia più ampia per rispondere al protagonismo del Mezzogiorno che non chiede assistenzialismo, sussidi, mancette elettorali, ma chiede di essere messo nelle condizioni di competere ad armi pari con il resto della nazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato per l’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari. “Troppo spesso – ha evidenziato – il Mezzogiorno in passato è stato considerato una zavorra, ma in realtà è la grande vera opportunità di crescita dell’Italia. A noi spetta il compito di liberare il suo potenziale immenso e inespresso, con investimenti, con la spinta infrastrutturale necessaria per ridurre il divario con il resto d’Italia”.

