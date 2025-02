Meloni, i proprietari di casa non sono ‘nemici di classe’

agenzia

A Confedilizia, 'case acquistate con proprio lavoro e risparmi'

ROMA, 31 GEN – “I proprietari di casa non sono ‘nemici di classe’, ma persone comuni che hanno acquistato ciò che hanno con il proprio lavoro e i propri risparmi. Questa è la ragione che ci ha spinto, in questi anni, a prevedere una serie di norme che vanno in questa direzione, non ultimo quanto previsto dal pacchetto sicurezza all’esame del Parlamento. Norme di buon senso, che rivendichiamo e che servono anche a garantire quel diritto all’abitare di cui molti si riempiono la bocca”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della conferenza organizzativa nazionale di Confedilizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA