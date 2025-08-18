Meloni, inizia una nuova fase dopo tre anni

agenzia

'Discuteremo di garanzie che non succeda mai più'

WASHINGTON, 18 AGO – “Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo”. Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e altri leader alla Casa Bianca. “Discuteremo di garanzie per fare in modo che non succeda mai più”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. Se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme, uniti. Lei può contare sull’Italia e supporteremo tutti i suoi sforzi verso la pace”, ha detto rivolgendosi a Trump. “Grazie a lei, grazie alla forza dell’esercito ucraino, ora la pace giusta la raggiungiamo con l’unità, la raggiungiamo insieme, uniti e potere contare sull’Italia. Oggi – ha affermato la premier – parliamo delle garanzie di sicurezza che rappresentano un prerequisito per ogni tipo di pace. C’é la proposta di utilizzare una sorta di articolo 5 della Nato, siamo contenti di contribuire alle proposte di pace” e continueremo a farlo, ha concluso Meloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA