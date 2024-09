Meloni, Italia convinta sostenitrice del multilateralismo

agenzia

'Inaccettabile la guerra russa ad una nazione sovrana'

NEW YORK, 23 SET – “Viviamo un tempo di crisi, però le crisi nascondo sempre una opportunità. Del resto la parola crisi deriva dal greco crisis, che significa scelta, decisione: le crisi costringono a mettersi in discussione, a schierarsi, non consentono di tentennare. Nessuno stato può governare le crisi del nostro tempo, per questo l’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa che è l’Onu, nella quale ogni voce viene ascoltata: il luogo nel quale siamo chiamati ad imparare, a capirci e a rispettarci”: lo afferma la premier Giorgia Meloni parlando al Vertice del futuro all’Onu. “Le sfide che la storia ci ha messo di fronte – dice ancora – sono numerose e multiformi: il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali ed economiche, le crisi umanitarie e sanitarie, la criminalità transnazionale, i conflitti armati a partire dall’inaccettabile guerra russa nei confronti di una nazione sovrana come l’Ucraina, che rendono sempre più precaria la sicurezza internazionale. Di fronte ad uno scenario così complesso noi non abbiamo altra scelta che agire”.

