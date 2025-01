Meloni oggi a Gedda, resta aperto caso Santanchè: “Nessuno mi ha chiesto dimissioni”

agenzia

Gedda, 25 gen. Parte oggi da Gedda, sulle sponde del Mar Rosso, la prima missione di Giorgia Meloni nella terra di Mohammad bin Salman. La presidente del Consiglio è attesa nella seconda città più grande dell’Arabia Saudita, dopo la capitale Riad, per un tour a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci: la premier saluterà l’equipaggio dello storico veliero, partito da Genova il 1° luglio 2023 per un giro del mondo lungo due anni in cui ha visitato 5 continenti e 30 Paesi toccando 35 porti, prima del suo rientro nel Mediterraneo.

Diverso il discorso per quanto riguarda l’altra inchiesta, quella sulla cassa integrazione Covid: “Capisco che ha delle implicazioni politiche”, ha spiegato Santanchè, ribadendo la sua intenzione di fare un passo indietro in caso di rinvio a giudizio per quel filone di indagine. Il ministro ha inoltre aggiunto che i suoi rapporti con Meloni restano “quelli di sempre”: “Sono assolutamente tranquilla… non patteggerò mai, andrà fino in fondo”, ha promesso. Insomma, tra l’insofferenza che inizia a serpeggiare in FdI – dove ci si attende una scelta definitiva di Santanchè per chiudere il caso – e il pressing delle opposizioni che chiedono a gran voce le dimissioni di Santanchè, il nodo resta sul tavolo.

Meloni al momento resta concentrata sulla missione in Arabia, di cui ha parlato anche l’emittente locale saudita Al Arabiya, secondo cui la presidente del Consiglio terrà nella giornata di domenica colloqui con il principe ereditario bin Salman nella storica città di Al-Ula per “discutere opportunità di cooperazione” tra Roma e Riad.

“I due Paesi – ricorda la tv – intrattengono strette relazioni che risalgono al 1932, quando l’Italia fu tra i primi Paesi a stabilire relazioni diplomatiche con l’Arabia Saudita e aprì un consolato italiano a Gedda. Nel 1933 fu firmato un accordo di cooperazione tra i due Paesi”. “Da allora – prosegue l’emittente saudita – le relazioni politiche ed il dialogo tra le leadership dei due paesi sono proseguiti con visite reciproche per migliorare le relazioni in diversi campi”, portando ”il volume degli scambi commerciali bilaterali nel 2023 a circa 10,796 miliardi di dollari”.