Meloni, risorse record a sanità con 1,3 miliardi agli ospedali

agenzia

La premier: "Con la revisione del Pnnr altri 750 milioni"

ROMA, 20 FEB – “Abbiamo scelto di destinare alla sanità stanziamenti record, portando nel 2025 il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro e ad una spesa pro-capite di 2317 euro. Con gli Accordi di Coesione stipulati in questi anni con le Regioni abbiamo messo a disposizione, inoltre, un miliardo e 300 milioni di euro per investimenti negli ospedali e con la revisione del PNRR abbiamo liberato ulteriori 750 milioni da investire sempre sulla sanità”. Cosi la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato in occasione della giornata nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitari.

