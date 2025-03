Meloni, se c’è freddezza vertice Usa-Ue a portata di mano

agenzia

'Non lasciamoci trascinare dalle emotività, ma dalla strategia'

LONDRA, 02 MAR – “Abbiamo proposto che ci sia un incontro per parlarci in modo franco di che cosa vogliamo fare, di come vogliamo affrontare le sfide che si presentano, non solo il tema della pace in Ucraina. In un mondo che continua a cambiare e nel quale bisogna condividere gli obiettivi, gli scenari: io penso che lavorando con freddezza, non lasciandosi trascinare dalle emotività e ragionando in modo strategico questo “incontro tra Usa e Ue “sia assolutamente a portata di mano, è sicuramente quello per cui l’Italia lavora”. Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa nella residenza dell’ambasciatore italiano a Londra.

