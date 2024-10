Meloni, spero ok a Fitto senza distinguo e tentennamenti

agenzia

Tutte le forze politiche siano parte attiva con loro famiglie Ue

ROMA, 15 OTT – “Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo a proposito dell’indicazione di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue di Ursula von der Leyen. “Ci sono momenti – ha aggiunto – in cui l’interesse nazionale deve prevalere su quello di parte: mi auguro che sia uno di questi senza distinguo e senza tentennamenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA