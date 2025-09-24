Meloni, stupita da reazioni opposizione sullo Stato di Palestina

agenzia

'La nostra posizione molto seria per non fare favore ad Hamas'

ROMA, 24 SET – “Sono stupita dalla reazione dell’opposizione” alla posizione sul riconoscimento dello Stato di Palestina a delle condizioni poste. “Penso che sia una posizione molto seria: siamo disponibili a riconoscere la Palestina ma non a fare un favore ad Hamas”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni da New York.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA