Meloni, su Autonomia lungi dal governo mettere pressione

agenzia

Dipende dal calendario dei lavori e da opposizione, ddl avanti

VERONA, 15 APR – L’approvazione dell’Autonomia differenziata “non dipende da me, lungi dal Governo mettere pressione al Parlamento”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al margine della sua visita al Vinitaly. “Io so – ha proseguito – che sicuramente i gruppi parlamentari, in questo caso della maggioranza, hanno fatto del loro meglio per terminare il lavoro della commissione, che dovrebbe portare all’approvazione il 29 aprile. Dopodichè, dipende dall’andamento dei lavori parlamentari, da quanta opposizione verrà fatta. Sono fiduciosa, non è questione di un giorno in più o in meno. Abbiamo dimostrato che il provvedimento sta andando avanti”.

